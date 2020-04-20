Дерипаска: Пострадавшие от коронавируса имеют права требовать расследования причин распространения заболевания

Пострадавшие от коронавируса имеют права требовать расследования причин распространения заболевания, — заявил миллиардер Олег Дерипаска. Происходящее сейчас в мире он назвал «Уханьским Чернобылем».

Рассуждая о причинах распространения коронавируса в своем телеграм-канале, Дерипаска задался вопросом о том, почему число заболевших в Пекине оказалось малым по сравнению с Нью-Йорком или Миланом, если пандемия началась с Китая.

Ранее Дерипаска призывал ввести в России полный карантин.