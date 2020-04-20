Руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова не исключает версию об искусственном происхождении коронавируса. Об этом она сказала в программе «Познер» на Первом канале.

Скворцова добавила, что «нужно не гадать, а провести очень серьезные исследования».