Нельзя допустить резкого ослабления мер против COVID-19, чтобы не допустить новых вспышек – представитель ВОЗ

Такое мнение высказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы» представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Очень важно сейчас рассматривать транзакционную стратегию — постепенного уменьшения всех мер, которые включают изоляцию и карантин. И ВОЗ ранее предоставила министрам здравоохранения 53 стран европейского региона проект этой стратегии, который включает критерии. Страны должны учитывать и делать свою оценку риска, и брать свой темп снижения таких мер», — сказала она.

Очень важно, подчеркнула М.Вуйнович, чтобы при этом были критерии, при которых можно было «быстро идентифицировать возможную новую вспышку» (COVID-19), и остановить ее. «Это очаговый такой подход, который будет очень важный. Никто не может сказать, когда пик заболеваемости пройдет, даже если цифра новых заболевших будет равна нулю, и не будет какого-то нового случая возникновения вируса. Поэтому система должна быть готова, чтобы быстро найти, остановить в очаге и не допускать нового всплеска», — отметила она.

По словам представителя ВОЗ, чем быстрее сейчас остановить перенос вируса, тем быстрее будет падать число случаев заражения коронавирусом.

«Эпидемия (пандемия) живет сама по себе. Она зависит от поведения людей. Когда будет пик, и как он будет идти, если это будет плато, если будет гораздо дольше, это пока рано говорить. Мы видим, что случаи (заражения) в России пока только растет», — сказала М.Вуйнович.