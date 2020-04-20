Массовое производство вакцины от коронавируса начнется не раньше, чем через 12 месяцев — Вуйнович

Массовое производство вакцины от коронавируса начнется не раньше, чем через 12 месяцев, заявила в интервью радиостанции «Эхо Москвы» представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Даже если все будет идти абсолютно прекрасно, должно пройти не менее 12 месяцев, может быть, 18. Вакцина должна пройти все фазы клинического исследования и клинической пробы, чтобы потом началась массовая продукция. Сейчас есть несколько инициатив, строятся разные производства, но мы не уверены, что они будут отвечать технологическим требованиям. Все зависит от того, какая вакцина будет успешна, то есть безопасна и вызывать устойчивый иммунитет. 12 месяцев — самый оптимистический срок», — сказала она.

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) известно о 67 прототипах вакцин против коронавируса на данный момент. Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. «На данный момент, ВОЗ знает, что есть 67 кандидатов, прототипов вакцины. Три из них начали клинические испытания, другие близки к испытаниям», — сказала она.