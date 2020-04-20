В Еврейской автономной области произошла вспышка коронавируса в учреждении ФСИН

Об этом говорится на сайте правительства региона. Деталей не приводится. В комментариях Роспотребнадзора лишь отмечается, что проводятся противоэпидемические мероприятия.

Чиновники уточняют. Что число подтвержденных диагнозов из-за вспышки в исправительном учреждении выросло вдвое — до 43 случаев.