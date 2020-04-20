Минздрав Краснодарского края поддержал чиновницу, которая посоветовала врачам самим шить бахилы из-за дефицита

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там назвали речь замминистра здравоохранения региона эмоциональной. При этом подчеркнули, что это связано с искренней тревогой Валентины Игнатенко за ситуацию в каждом лечебном учреждении.

В конце прошлой недели чиновница во время совещания с врачами региональных больниц отчитала медиков за то, что они не могут самостоятельно обеспечить себя средствами самозащиты.