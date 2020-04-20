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19:33, 20 апреля 2020

Знаменитый фестиваль пива «Октоберфест» в Мюнхене отменен из-за пандемии

Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Бильд. По данным издания, об отмене праздника официально объявят завтра утром.



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