Более ста правозащитников, политиков и журналистов потребовали возбудить дело в отношении Кадырова

Более ста правозащитников, политиков, журналистов и общественных деятелей потребовали возбудить уголовное дело в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает сайт МБХ-Медиа со ссылкой на правозащитный центр «Мемориал».

В обращении говорится, что Рамзан Кадыров открыто пригрозил расправой сотрудникам «Новой газеты» и что результатом должно стать расследование и предоставление государственной защиты журналистке Новой газеты Елене Милашиной.

В середине апреля в «Новой» вышла статья Милашиной о мерах в связи с коронавирусом в Чечне. Кадыров раскритиковал издание на следующий день после публикации.