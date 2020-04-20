В России не будет нехватки больничных коек, если не случится вспышка эпидемии – Вуйнович

России не будет угрожать нехватка коек для пациентов в больницах, если не будет вспышки эпидемии коронавируса, заявила в интервью радиостанции «Эхо Москвы» представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«[Такая угроза] константно остается, если будет всплеск эпидемии. Если эпидемия будет держаться этого темпа, я думаю, что этого будет достаточно», — сказала она.