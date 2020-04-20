Реформа здравоохранения не повлияла негативно на готовность России к эпидемии коронавируса — Вуйнович

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что реформа здравоохранения не повлияла негативно на готовность России к эпидемии коронавируса. Об этом она сообщила в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Тяжело сказать, но мне кажется, нет», — сказала она, отвечая на вопрос, была ли бы система здравоохранения России готова к вспышке коронавируса лучше, чем сейчас, если бы ранее не провели реформу здравоохранения.

М.Вуйнович подчеркнула, что Министерство здравоохранения России делает очень многое в борьбе с коронавирусом. «Нигде в мире нет нужного запаса коек для инфекционных больных. Пандемия – чрезвычайная ситуация, требующая перепрофилирования. И Россия с этим очень хорошо справляется, на этот момент», — добавила она.