Во Владикавказе ОМОН разогнал протестующих против режима изоляции перед зданием республиканской администрации. Об этом сообщает сайт МБХ-Медиа. По его данным, силовики жестко задерживали людей, а протестующие бросали в ОМОН камни. По меньшей мере четырех человек забрали в отделение.