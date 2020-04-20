Самолёт, который предположительно принадлежит главе госкорпорации ВЭБ.РБ Игорю Шувалову, улетел в Финляндию

Это сообщает интернет-издание «МБХ-Медиа». Это произошло несмотря на приостановку международного авиасообщения.

Из подмосковного аэропорта Внуково в Хельсинки сегодня вылетел реактивный самолет Gulfstream G650. Сейчас он уже приземлился, — сказано на сайте сервиса по отслеживанию рейсов ADS-B Exchange. Официально борт принадлежит частной компании AT6207 Limited, но газета «Ведомости» минувшим летом писала, что им пользуется семья бывшего вице-премьера Игоря Шувалова.

Зачем было необходимо организовывать спецрейс в условиях приостановки международного сообщения и на каком основании самолёту позволили приземлиться в Финляндии — неизвестно. Ни владельцы борта, ни российские власти эту информацию еще не комментировали.

При этом, интернет-издание «МБХ-Медиа» пишет, что за время эпидемии коронавируса самолёты близкого окружения президента Владимира Путина покидали страну уже двадцать один раз.

Россия приостановила авиасообщение с другими странами третьего апреля.