Камеры видеонаблюдения в Москве в минувшие выходные засняли еще 55 нарушителей режима изоляции

Эти люди доставлены в обсервационные центры, — сообщает агентство РИА новости. Речь идет о горожанах, зараженных коронавирусом, либо людях, проживающих с ними в одной квартире. Все они подписывали согласие о нахождении дома, — рассказал начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Даньчиков. Он добавил, что всем нарушителям выписали штрафы.

Всего с начала эпидемии, по словам Даньчикова, в Москве оштрафовали и принудительно поместили под наблюдение 145 человек. В основном это горожане в возрасте от 30 до 55 лет.