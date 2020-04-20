В Москве начальник патрульно-постовой службы в Западном округе умер от осложнений, вызванных коронавирусом

Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство ТАСС.

По предварительным данным, силовик мог заразиться на работе. Несколько недель назад источники сообщали, что почти все руководство УВД по Западному округу ушло на карантин из-за зараженного сотрудника.

В пресс-службе МВД по Москве агентству сказали, что столичная полиция выражает соболезнования в связи со смертью Игоря Хвенько. Ему было 58 лет. Причины смерти не называются. Источник РБК говорит, что полковник последнее время был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.