Власти Архангельской области выступили против строительства мусорного полигона «Шиес»

И планируют исключить проект из списка приоритетных.

В октябре 2018 года Экотехнопарк «Шиес» в Архангельской области признали приоритетным инвестиционным проектом в регионе. Не смотря на эффектное название, предназначался полигон прежде всего для захоронения твердых бытовых отходов из Москвы. Тогда суммарный объем инвестиций оценивали в 10,5 млрд рублей.

Однако строительство экотехнопарка вызвало возмущение ощественности. В регионе начались протесты против строительства свалки. Неравнодушных местных жителей неоднократно разгоняла полиция. Работы пришлось проводить под охраной бойцов Росгвардии и ОМОНа.

В январе арбитражный суд Архангельской области признал постройки у станции Шиес незаконными.

Сегодня исполняющий обязанности главы региона Александр Цыбульский заявил, что не поддерживает строительство мусорного полигона. Как сообщает ТАСС, на месте, где строили свалку для столичных отходов, уже начались работы по рекультивации земли. При этом Цибульский отметил, что не имеет полномочий исключить строительство полигона из списка приоритетных. Но пообещал держать ситуацию под контролем.

В начале апреля прежний глава Архангельской области Игорь Орлов ушел в отставку. Одной из причин его ухода стали массовые акции протеста против строительства мусорного полигона на железнодорожной станции Шиес.