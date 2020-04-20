Цены на нефть продолжают снижаться

Американская марка WTI обновила сегодня свой антирекорд еще с прошлого века.

Плёнка

За баррель нефти Brent по последним данным дают без малого двадцать семь долларов США. Это почти на шесть процентов меньше, чем вчера. Причем в начале дня на лондонской бирже цена на неё упала на шесть целых и шесть десятых процента, но затем отыграла часть стоимости обратно.

Нефть WTI в свою очередь потеряла сегодня более тридцати пяти процентов и достигла точки, при которой стоила чуть более одиннадцати долларов. На таком низком уровне цены на неё не были с 1998-ого года.

Опрошенные агентством Reuters финансовые аналитики утверждают, что спрос на нефть падает из-за ограничений, связанных с пандемией. Сейчас она просто не нужна в таких больших объемах, как например еще в минувшем январе. Сегодняшнее падение цены они объяснили опасением участников рынка, что американские нефтехранилища скоро заполнятся.

Резкое падение цен на нефть в этом году началось в начале марта, когда Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о сокращении добычи. Сейчас стоимость продолжает падать, несмотря на новую сделку ОПЕК+, которой удалось добиться на прошлой 12-ого апреля.