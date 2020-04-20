Журналисты записали видеоролик в поддержку Светланы Прокопьевой

Авторы ролика подчеркивают, что дело сфабриковано, они считают, что в России пытаются задушить свободу слова.

Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву обвинили в оправдании терроризма за высказанное мнение о теракте в Архангельском управлении ФСБ.