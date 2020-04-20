Верховный суд протестирует проведение заседаний в онлайн-режиме

«Развитие дистанционного участия должно способствовать уменьшению рисков распространения инфекции», — поясняют в пресс-службе Верховного суда решение выйти в онлайн. Рассмотрение дел с использованием видеоконференций начнут тестировать уже с завтрашнего дня. И если раньше этой возможностью чаще всего пользовались, чтобы не доставлять в суд подсудимых из учреждений ФСИН, то теперь все участники процесса могут присутствовать на заседании в «виртуальном зале», используя свои гаджеты. В скором будущем в судах также задействуют технологию биометрической аутентификации участника по лицу и голосу. Отметим, что Верховный суд не первый, где решились на онлайн-заседания – сообщалось, что с сегодняшнего дня такая возможность появилась в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ранее Верховный суд рекомендовал остальным судам рассматривать только безотлагательные дела, но в постановлении есть оговорка о том, что при наличии технической возможности, стоит пользоваться онлайн-конференциями. Эксперты отмечали, что это решило бы вопрос с гласностью судопроизводства, ведь из-за ограничительных мер журналистов перестали пускать в суды.

Из-за коронавируса порядок рассмотрения дел в российских судах нарушился. Сегодня в частности из-за эпидемии на неопределенный срок приостановили процесс в отношении псковской журналистки Светланы Прокопьевой, а из-за больничных сразу нескольких участников в очередной раз пришлось перенести заседание по так называемому делу «Седьмой студии».

Между тем, Мосгорсуд сегодня признал законным приговор фигурнату так называемого «московского дела» Сергею Суровцеву. Он ранее получил 2,5 года по обвинениям в применении насилия к представителю власти в ходе протестной акции 27 июля в Москве