Канцлер Ангела Меркель заявила, что ФРГ находится в начале пандемии и приглушила надежды на скорое снятие всех ограничительных мер по борьбе с коронавирусом.

Меркель отметила значительные достижения в усилиях привести под контроль количество новых заражений вирусом. При этом она подчеркнула, что репродукционный фактор стал меньше единицы. Это означает, что один инфицированный больше не сможет заразить другого человека. Успехи были достигнуты за счет дисциплины и терпения граждан, подчеркнула канцлер, выразив при этом свою благодарность населению Германии.

Снятие ограничительных мер может привести к новому витку пандемии, который нивелирует все достигнутое ранее. Поэтому необходимо оставаться бдительными и дисциплинированными, подчеркнула канцлер. При этом Меркель отметила, что ей известны страдания многих граждан вследствие ограничения свободы собраний и вероисповедания. Тем не менее канцлер подчеркнула, что в Германии не пришлось принимать более жестких решений.

Меркель заявила, что главными мерами остается соблюдение не менее полутора метров дистанции, прогулки лишь в кругу семьи или с одним человеком из другого домашнего хозяйства. Необходимо также отказаться от туристических поездок и полетов за границу.

Канцлер констатировала: «Мы не хотим изолировать людей, как это было в других странах. Подобные меры не отвечают нашей картине мира». Она подчеркнула, что в ФРГ не будет принято более жестких мер, если и дальше граждане будут терпеливо придерживаться уже принятых. Критерием снятия ограничений Меркель назвала устойчивое уменьшение репродукционного фактора вируса и точное отслеживание всех цепочек заражения. Для этого минздрав ФРГ должен организовать возможность учета и контроля всех контактных лиц.

Выполнение этих критериев будет контролироваться в течение двух недель. После 3 мая канцлер и главы федеральных земель смогут принять решение о возможных дальнейших послаблениях.