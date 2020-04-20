Около 60 курсантов военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом в ходе подготовительных мероприятий к параду Победы, — сообщило издание «Подъем» со ссылкой на одного из учащихся.

В Министерстве обороны пока не комментировали эту информацию. Ранее стало известно о заражении коронавирусом более 30 воспитанников Нахимовского морского училища, которые сейчас находятся в Москве. В Минобороны отрицают, что молодые люди участвовали в тренировках парадных расчетов в Алабино, — отмечает «Коммерсантъ».