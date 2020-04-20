Фигурант «московского дела» Константин Котов, которому сегодня сократили срок, теперь может рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Впрочем, сторона защиты пока не намерена инициировать этот процесс, поскольку планирует обжаловать приговор. Об этом агентству ТАСС сообщила адвокат Маия Эймонт.

Осенью прошлого года Котов осуждён по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Сегодня Мосгорсуд сократил срок наказания с 4 до полутора лет колонии.