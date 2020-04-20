Минздрав России ожидает, что ситуация с коронавирусом в стране пойдёт на спад к лету

Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко. Он добавил, что всё будет зависеть от того, какие методы лечения появятся в руках специалистов. Как выразился Мурашко, борьба с коронавирусом в России идёт по «полувоенному сценарию». Министра цитирует агентство РИА Новости.