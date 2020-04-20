Представитель ВОЗ в России Вуйнович заявила, что эпидемия в нашей стране коронавируса находится еще в стадии роста

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Об этом она сообщила в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Эпидемия находится еще в стадии роста, к сожалению. И если мы посмотрим на темпы роста, то он снижается. Но медленно снижается», — сказала она.

По словам М.Вуйнович, все зависит от эффективности всех принятых мер.

«Меры, которые приняты, они соответствуют глобальным рекомендациям. Но это еще зависит от локального контекста и поведения всех людей (взаимодействие между теми, кто принимает меры, но и кто исполняет). Мы сейчас еще видим натуральный рост эпидемии», — отметила она.

При этом отметила М.Вуйнович, в прошедшие выходные московские власти заявили, что идет достаточно «интенсивное тестирование людей», у которых нет симптомов. «Это значит, что тестируются гораздо широкий контингент людей. Поэтому нужно смотреть и другие показатели — это показатель больничного лечения и показатель смертности. Если смотрите показатель смертности, он пока еще самый низкий в мире, что касается пандемии коронавируса», — сказала она.