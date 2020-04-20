Департамент здравоохранения Москвы проводит проверку после смерти жительницы района Марфино

Она умерла сразу после выписки из больницы, куда она попала с подозрением на пневмонию.

По предварительным данным чиновников, причиной смерти москвички возле дома стала острая сердечная недостаточность на фоне изменений в организме из-за алкоголя, — сообщает РИА Новости.

Ранее появилась информация, что после госпитализации социальное такси доставило москвичку обратно к дому, водитель высадил ее и уехал, несмотря на то, что при подходе к подъезду пациентке стало плохо. Когда Елену Чуклову привезли к дому, ее сложно было узнать. более того, сын погибшей не обнаружил при ней те вещи, которые передавал в больницу. Об этом «Эху» рассказала соседка Чукловых, Валентина

Согласно официальной версии, москвичку обследовали в больнице на коронавирус, диагноз не подтвердился и ее выписали.