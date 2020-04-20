Жители трёх российских городов устроили онлайн-флешмобы против введённых из-за пандемии ограничений

Они имитируют митинги с помощью навигационных программ.

В приложении «Яндекс.навигатор», где люди могут оставлять сообщения, привязывая их к определенным местам на карте, у здания правительства Ростовской области появились десятки протестных лозунгов. Вместо оповещений о ситуации на дорогах, которые появляются в этом сервисе обычно, сейчас там можно найти призывы отменить коммунальные платежи на время пандемии, ввести режим ЧС, не заставлять людей оформлять пропуска для выхода на работу и многие другие. Чаще прочих встречаются высказывания о том, что из-за ограничений люди не могут платить ипотеку или просто найти деньги на еду.

После Ростова-на-Дону к этой акции стали присоединяться и другие российские города. Такие же жалобы, только в меньшем количестве, появились на карте приложения и напротив городской администрации Екатеринбурга. По пока неизвестным причинам, там сейчас эти сообщения постоянно пропадают, и на их месте появляются новые. В «Яндексе» эту информацию пока не комментировали.

Третьим городом, который подключился к этому флэшмобу, стал Красноярск, где протестные лозунги появились у здания правительства края.

При этом, во Владикавказе сейчас проходит народный сход, на который собрались несколько сотен человек. Они протестуют против введённых ограничений и пытаются добиться переговоров с региональными властями.