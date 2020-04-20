Мосгорсуд смягчил приговор фигуранту «московского дела» Константину Котову

Наказание уменьшено с четырех до полутора лет колонии. Котова осудили по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Это произошло в сентябре прошлого года. Спустя месяц Мосгорсуд отказался смягчить ему приговор. В январе президент Владимир Путин поручил проверить законность судебного решения.