Путин: Россия полностью обеспечивает потребности в антисептиках в условиях пандемии коронавируса

Необходимости в импорте нет, — заявил президент Владимир Путин.

Производство защитных масок в стране, по его словам, вскоре выйдет на уровень 7 с половиной миллионов штук в сутки. По словам Путина, в Китай в разгар эпидемии Россия отправила в поддержку соседнему государства два миллиона масок. Сейчас, как говорит президент, по разным каналам, из Китая в Россию поступило уже 150 миллионов.

По словам Путина, сотрудничество с зарубежными партнерами, в частности, с США по поставкам средств для борьбы с коронавирусом будет продолжено. «И это, — как выразился президент, — не игра в одни ворота».