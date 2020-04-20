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17:05, 20 апреля 2020

Путин: Россия полностью обеспечивает потребности в антисептиках в условиях пандемии коронавируса

Необходимости в импорте нет, — заявил президент Владимир Путин.
Производство защитных масок в стране, по его словам, вскоре выйдет на уровень 7 с половиной миллионов штук в сутки. По словам Путина, в Китай в разгар эпидемии Россия отправила в поддержку соседнему государства два миллиона масок. Сейчас, как говорит президент, по разным каналам, из Китая в Россию поступило уже 150 миллионов.
По словам Путина, сотрудничество с зарубежными партнерами, в частности, с США по поставкам средств для борьбы с коронавирусом будет продолжено. «И это, — как выразился президент, — не игра в одни ворота».



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