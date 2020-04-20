Жители Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Красноярска устроили флэшмобы с обращениями к властям

Для этого они использовали приложение Яндекс-Навигатор и сервис «Разговорчики» в Яндекс-Картах.

Местные СМИ называют это «виртуальными митингами». Участники требуют либо ввести полный карантин с государственными гарантиями, либо снять ограничения, из-за которых люди теряют деньги и работу.

Ранее сегодня во Владикавказе на митинг против режима изоляции вышли несколько сотен человек.