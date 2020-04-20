В Екатеринбурге в крупной городской больнице выявили очаг заболевания коронавирусом

Диагноз «коронавирус» 78-ми врачам и их пациентам поставлен по результатам первого анализа. Власти региона заявили, что ситуация с распространением Covid-19 остается контролируемой.

Понедельник в Екатеринбурге отметился сразу двумя громкими событиями по теме коронавируса. Св.управление МВД сообщило, что в выходные во время принудительной госпитализации мужчина напал на участкового с ножом. Полицейский легко, но всё-таки ранен; СК ок часа назад сообщил, что на пациента с подтвержденным коронавирусом за нападение на представителя власти заведено УД.

Примерно в это же время губернатор ЕК в своём Инстаграм написал, что у 78 пациентов и мед.персонала городской больницы №1 предварительно подтвержден коронавирусу. ЦГБ№1 закрыта на карантин с субботы. А теперь её ещё и перепрофилируют под инфекционную. Сюда тоже начнут доставлять больных с подозрением на коронавирус. Мэр Екатеринбурга заявил, что вечером проведет у себя экстренное совещание с главными врачами всех больниц города. «Есть ощущение, что этот случай стал следствием самоуспокоения врачей. С этим будем бороться жестко», — цитируют СМИ Высокинского.

По данным регионального оперативного штаба, в СО подтверждены 149 случаев заболевания коронавирусом. Полностью выздоровели по разным данным от 52 до 55 человек. Один пациент скончался.