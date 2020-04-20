Следственный комитет пригрозил наказанием за издевательства над учителями во время онлайн-уроков

Все чаще в сети стали появляться видеоролики о дистанционном обучении, в которых демонстрируются кадры издевательств и так называемые «пранки» в отношении преподавателей, констатируют в Следственном комитете. Там не находят смешными такие «шутки» и обещают и привлекать их «горе-авторов» к ответственности, в том числе уголовной. В заявлении ведомства подчеркивается, что демонстрируемое в видеороликах, «недостойное, оскорбительное поведение подростков» является проявлением неуважения к педагогам и сверстникам, препятствует учебному процессу.

Ответственность за это за действия школьников в СК возложили на родителей, которые не выполняют свои обязанности по воспитанию детей. В ведомстве также обратили внимание на то, что взрослые пользователи интернета также устраивают такие пранки. После перехода школ на дистанционное обучение срыв уроков стал своего рода развлечением – в сети полно роликов о том, как к вилеоконференциям присоединяются посторонние люди, или сами школьники включают музыку, известно несколько случаев, когда онлайн-занятия обрывалисься включением порнографии.

На дистанционное обучение большинство российских школ перешли из-за распространения коронавируса. В таком формате обучение будет проводиться как минимум до мая.