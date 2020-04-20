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16:00, 20 апреля 2020

В центре Владикавказа несколько сотен человек вышли на стихийный сход против режима изоляции

Его участники потребовали отставки регионального руководства, роспуска парламента и уже добились встречи с главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым.

Акция, на которой уже не обошлось без задержаний, собрала по разным оценкам от 500 до 1500 человек. Жители города вышли на площадь Свободы перед зданием регионального правительства из-за потери работы и недостатка информации по заражениям коронавирусом. Они требуют от властей разъяснений и материальной поддержки в сложной ситуации. По данным правозащитного проекта ОВД-Инфо, были задержаны трое участников акции — Рамис Чиркинов, Индира Габолаева и Арсен Бесолов. Габолаева опубликовала в фейсбуке фото выписанного протокола по статье о нарушении режима изоляции. Сейчас на улицы стянуты значительные силы Росгвардии и МВД. Инициатором митинга местные издания называют бывшего оперного певца и активиста Вадима Чельдиева.

Издание «Регион-Онлайн» называло его автором публикаций о ситуации с пандемией в Осетии, против которого было возбуждено дело о распространении ложных сведений о вирусе. К протестующим вышел глава региона Вячеслав Битаров со словами «Не я придумал эту болезнь. От нее есть одно лечение — сидеть дома. Лекарство еще никто не изобрел». Тем не менее, люди не расходятся и продолжают оставаться на площади.

Битаров пообещал протестующим отпустить всех задержанных сегодня, после чего покинул площадь под крики людей, требующих его отставки.



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