Россияне все чаще интересуются у интернет-поисковика Яндекс, чем занять себя в условиях изоляции из-за коронавируса, как организовать удаленную работу и как получить пособие по безработице.

Кроме того, россияне все чаще спрашивают, «когда все это закончится», — сообщает ТАСС.