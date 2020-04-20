В Санкт-Петербурге медицинские работники, заразившиеся коронавирусом, получат единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городского правительства. Если в результате заражения врач получит инвалидность, ему выплатят 500 тысяч, а в случае смерти родственники получат один миллион рублей.

Петербург на третьем месте в России после Москвы и Подмосковья по количеству случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.