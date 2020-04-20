Меркель резко раскритиковала дискуссии о массовой отмене ограничений, принятых в борьбе против пандемии коронавируса

В ходе видео-конференции президиума Христианско-демократического союза Меркель необычайно жестко высказала свое мнение о предложениях по скорому снятию ограничительных мер. Канцлер явно дала понять, насколько она рассержена «дискуссионными оргиями» об отмене ограничений. Под решением об осторожных первых шагах не подразумевался отказ от принятых в Германии мер, подчеркнула Ангела Меркель.

Поспешное снятие ограничений весьма сильно повышает риск рецидива, отметила канцлер. Она высказала опасение, что положительное развитие с точки зрения новых случаев инфицирования прекратится и все пойдет в обратном направлении. Это может произойти из-за того, что слишком мало граждан будут придерживаться ограничений социальных контактов и соблюдать дистанцию. Канцлер подчеркнула, что дискуссия о прекращении этих мер неуместна.

Лишь 8 или 9 мая можно будет получить картину ситуации в промышленности и понять, как поступать со школами. Меркель настоятельно повторила, что главное — правила по ограничению контактов, однако она скептически настроена по отношению к тому, что все их придерживаются.

Миинстр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что правило по соблюдению дистанции в полтора-два метра и гигиенические предписания будут действовать еще многие месяцы. Окончание подобных мер будет возможно только после разработки вакцины. Ангела Меркель заявила, что главной целью должна быть возможность выяснения цепочек заражения.

Между тем в трех федеральных землях ФРГ, в том числе Баварии, уже была введена обязанность носить защитную маску в общественном транспорте и в магазинах. Предполагается, что вскоре она будет введена в других землях Германии.