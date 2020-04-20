Во Владикавказе проходит народный сход против режима изоляции из-за пандемии коронавируса

Большинство митингующих говорят, что им нечем кормить свои семьи, — рассказала «Эху Москвы» журналист Мадина Сагеева.

«Большинство митингующих говорят, что они не могут находиться в самоизоляции, потому что им нечем кормить свои семьи. Очень многие людей, которые находятся в серой зоне и не платят налоги, сейчас не могут рассчитывать ни на какую помощь государства. С первых же дней самоизоляции, закрытия предприятий они оказались без средств к существованию», — сказала она.

Людей, по словам журналистки, возмущает, что при этом аффилированные с властью предприятия получили возможность работать. Так, например, по информации М.Сагеевой, работает принадлежащая главе республики корпорация «Бавария».

Журналистка подчеркнула, что народный сход планировался почти месяц и непонятно, почему власти республики не предприняли никаких мер, чтобы предотвратить такое скопление людей во время вспышки коронавируса.

«В республике очень сложная ситуация с этим и после этого митинга, она, конечно, станет еще сложнее», — заключила она.

По некоторым данным, в сходе участвуют полторы тысячи человек. Телеграм-канал «Юг МБХ Медиа» публикует видео, как глава региона Вячеслав Битаров покидает площадь перед домом правительства, после этого глава местного МВД потребовал, «убрать людей с площади». Судя по фото, полиция начала вытеснять протестующих, но люди отказываются расходиться.