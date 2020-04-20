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14:38, 20 апреля 2020

Собянин: до 1 мая будет продлен жесткий пропускной режим, другие ограничения, этого будет достаточно

В течение недели-полутора будет понятно, как действовать дальше в Москве в ситуации с коронавирусом, — отметил мэр Москвы.



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