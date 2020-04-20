Путин: Пик заболеваемости коронавирусом еще впереди

Нужно сделать все, чтобы сгладить ситуацию, — заявил сегодня президент Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

По состоянию на сегодняшнее утро в России зарегистрировано более 4-х тысяч новых случаев коронавирусной инфекции в 76-ти регионах. Общее количество инфицированных — свыше 47-ми тысяч человек, — сообщает оперативный штаб.