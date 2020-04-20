В Госдуме призвали дождаться заключения правоохранительных органов по факту смерти жительницы Марфино

В Госдуме призвали подождать заключения правоохранительных органов по факту смерти жительницы Марфино сразу после выписки из больницы, куда она попала с подозрением на пневмонию. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя думского комитета по здравоохранению Федот Тумусов.

«В первую очередь правоохранительные органы должны разобраться, отчего она умерла и так далее, после этого надо принимать меры», — сказал он.

Тумусов добавил, что «отдельные случаи невнимательности врачей» подлежат проверке.

«Есть сложности, есть, конечно. Врачи у нас ангелы в белых халатах, но их просто не хватает. С этими вопросами мы, конечно, будем разбираться, почему врачей не хватает, почему коек не хватает — это другой вопрос. Если половину больниц отдали для больных с коронавирусом, осталась другая половина, а поток больных не уменьшился, естественно у людей, ни сил, ни времени не хватает», — отметил он.

При этом депутат подчеркнул, что нельзя сказать, что «врачи специально игнорируют других больных» из-за загруженности с пациентыми с коронавирусом.

«Мощностей и конкретного времени не хватает, но они делают все, чтобы оказать медицинскую помощь каждому гражданину», — заключил Тумусов.

Департамент здравоохранения Москвы проводит внутреннюю проверку после смерти у подъезда своего дома женщины с подозрением на пневмонию. Жительница столичного района Марфино скончалась после выписки из больницы. Медики заверяют, что тесты на коронавирус ранее показали отсутствие заражения. Причиной смерти женщины у подъезда дома, в котором она проживала, могла стать, как объяснили в Депздраве, острая сердечная недостаточность.