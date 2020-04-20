В Канаде 16 человек стали жертвами нападения преступника, одетого в форму полицейского

Это самое массовое убийство в истории страны. 51-летний Габриэль Уортман разъезжал по провинции Новая Шотландия в полицейской форме на машине похожей на патрульную, убивая людей, поджигая дома и автомобили. Сотрудником правоохранительных органов Уортман не был, он, по данным СМИ, работал дантистом. Первые сообщения о стрельбе поступили из прибрежного городка Портапик.

Приехавшие на место полицейские обнаружили несколько погибших. Всего известно о 16 жертвах преступника, среди них и сотрудница Канадской королевской конной полиции. Но в правоохранительных органах отмечают, что число погибших еще может увеличиться.

Уортман был убит спустя более 12 часов после начала стрельбы, сообщил представитель Королевской канадской конной полиции Крис Лезер. Он полагает, что нападение было спланировано, о чем свидетельствует полицейская форма и служебная машина. Однако мотивы преступника неизвестны. Пока произошедшее не рассматривается как теракт.

Власти считают, что Уортман выбрал первых жертв нападения, затем он убивал случайных людей.

Полиция выясняет, имеет ли атака отношение к пандемии коронавируса. Как пишут местные СМИ со ссылкой на соседей мужчины, у него были проблемы с алкоголем, а из-за эпидемии принадлежащие ему стоматологические клиники были закрыты.

До этого самым крупным считалось массовое убийство в Политехническом университете Монреаля в 1989 году, тогда погибли 14 женщин. После этого Канада пересмотрела свои законы об оружии, и массовые убийства стали редкостью.