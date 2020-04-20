Депздрав Москвы проводит внутреннюю проверку после смерти у подъезда своего дома женщины с подозрением на пневманию

Жительница столичного района Марфино скончалась после выписки из больницы. Медики заверяют, что тесты на коронавирус ранее показали отсутствие заражения.

Причиной смерти женщины у подъезда дома, в котором она проживала, могла стать, как объяснили в Депздраве, острая сердечная недостаточность.

Пневмонии или других признаков инфекционного заболевания не обнаружили, хотя именно с подозрением на это в пятницу москвичку поместили в столичную больницу №52. Она жаловалась на общую слабость и повышенную температуру. Проведенные обследования, в том числе и томография, показали, что изменений в легких не было, а тесты на Covid-19 дали отрицательный результат.

В субботу 48-летнюю москвичку оправили домой социальным такси, порекомендовав в случае обострения вызвать врача. Как поясняется — из-за отсутствия ярко выраженных симптомов. Врачи настаивают, что женщина была активна и самостоятельно передвигалась. Впрочем, у подъезда дома, где жительницу района Марфино встретили соцработники, ей внезапно стало плохо и через несколько минут она умерла прямо на лавке у парадной.

По версии, которую озвучил телеканал РЕН ТВ, женщину на лавочке оставили одну. Вызванная скорая приехала за 11 минут и лишь констатировала смерть. О том, кто вызвал неотложку, данные разняться. Проведенное вскрытие установило, что смерть явилась следствием проблем с сердцем на фоне изменений органов. Возможно, они имели алкогольное происхождение.

В сообщении Депздрава отмечается, что пневмонии или других признаков инфекции посмертная экспертиза не выявила.

В пресс-службе Росздравнадзора пообещали проверить больницу, где накануне смерти женщине оказывалась медицинская помощь.

Соседей погибшей Елены Чукловой с утра опрашивают следователи. Одна из жительниц рассказал корреспонденту «Эха Москвы», что наблюдала за событием с балкона своей квартиры. По ее словам, сотрудники социального такси выгружали женщину из машины около 20 минут: она не могла стоять на ногах. Соседка полагает, что погибшая был сильной пьяной. Лицо было желтым. Собеседница «Эха» предоставила радиостанции подтверждающее видео. Как только женщину оставили на скамейке, из подъезда выбежал сын. Ему 24 года. Вместе с матерью он работает поваром.

Молодой человек вызвал скорую, кричал, пытался привести женщину в сидячее положение. По словам соседки, медики приехали только через 30 минут. К их приезду жительница уже скончалась.

Собеседница «Эха» говорит, что семья погибшей жила бедно. Но о пагубных привычках, например, алкоголизме ей ранее ничего не было неизвестно. Сын Елены Чукловой рассказал соседям, что в день смерти еще утром привозил матери в больницу телефон и 2 тысячи рублей. Когда ее вернули домой, ни денег ни телефона при ней не было. Он плакал. Где он сейчас, неизвестно.