Правительство намерено продолжить оказывать финансовую поддержку регионам

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он также отметил, что намерен в ближайшие дни обсудить с губернаторами готовность регионов к борьбе с коронавирусом.

Мишустин также сказал, что в регионах на данный момент плохо освоены те деньги, которые были переведены.