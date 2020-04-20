Во Владикавказе противники так называемого «режима самоизоляции» собрались у здания регионального правительства

Его оцепил ОМОН. Около пятисот протестующих введенных мер по противодействию эпидемии вышли сейчас на улицы Владикавказа, — сообщает интернет-издание «МБХ Медиа». По его данным, они собрались из-за потери рабочих мест и недостатка информации о ситуации с коронавирусом.

Сначала граждане хотели провести народный сход на площади Свободы в центре города, но сотрудники Росгвардии их оттеснили. Бойцы ведомства просили людей разойтись и запрещали собравшимся снимать происходящее на видео. Люди, как передаёт «МБХ Медиа», реагировали на это грубо.

Затем протестующие направились к зданию правительства республики, где требовали, чтобы к ним вышел глава региона Вячеслав Битаров. Там же они скандировали лозунги с призывом освободить оперного певца Вадима Чельдиева. На прошлой неделе суд на месяц запретил ему выходить из дома, потому что он утверждал, что коронавируса на самом деле не существует и объявил в связи с этим народный сход.

Тем временем в центре Владикавказа уже начались задержания. Корреспондент «МБХ Медиа» сообщает, что полицейские забрали в отделение гражданскую активистку Индиру Габолаеву и составили в отношении неё административный протокол.