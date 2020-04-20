Жители Владикавказа собрались на народный сход против «режима самоизоляции»

Они протестуют из-за потери работы, а также требуют, чтобы власти разъяснили ситуацию и поддержали людей, столкнувшихся с материальными трудностями, — сообщает «ОВД-инфо». На площади Штыба в центре города собрались полторы тысячи человек, — сообщается, что начались задержания, в частности, задержаны двое организаторов акции — Рамиз Чиркинов и Арсен Бесолов.

Как сообщает Телеграм-канал «Осетия», бойца ОМОНа оцепили здание правительства республики. Глава региона Вячеслав Битаров вышел к протестующим. По последней информации, на место приехала Росгвардия. Силовики запрещают собравшимся, в том числе журналистам, снимать видео и заставляют удалять отснятое, — передает «МБХ Медиа».