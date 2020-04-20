Росгвардия получит более миллиарда рублей на медицинскую технику для борьбы с распространением коронавируса

Деньги выделяются, в том числе, на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких. Это распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина.

«Выделить Росгвардии из резервного фонда правительства РФ в 2020 бюджетные ассигнования в размере 1287273,2 тыс. рублей на закупку автоматических анализаторов, аппаратов искусственной вентиляции легких, бесконтактных термометров, дефибрилляторов… масок медицинских одноразовых, перчаток нитриловых, имея в виду оказание медицинской помощи пациентам с инфекционной патологией из числа военнослужащих и лиц, проходящих службу в войсках нацгвардии РФ и имеющих спецзвания полиции», — говорится в документе.