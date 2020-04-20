Участников репетиций отложенного парада на Красной площади девятого мая отправили на карантин

Ранее его решили отложить из-за пандемии. Министерство обороны решило на две недели изолировать военнослужащих из парадных расчетов, которые участвовали в подготовке к Дню победы. Из подмосковного Алабино, где проходили мероприятия, их отправят в пункты постоянной дислокации в разных российских регионах, где в свою очередь организуют для солдат карантин. О каком количестве человек идёт речь, в сообщении военного ведомства не уточняется.

В Минобороны отметили, что весь личный состав обеспечен индивидуальными средствами защиты. Также там объявили, что намерены дезинфицировать все транспортные средства и железнодорожные вагоны, которые используют для перевозки солдат по военным частям.

Подготовка к параду на Красной площади девятого мая проходила в течение почти всей весны, несмотря на все ограничения, введенные в Подмосковье из-за коронавируса. Её отменили в связи с тем, что на прошлой неделе президент Владимир Путин поручил перенести связанные с Днем победы массовые мероприятия.

В минувшую пятницу Совет Федерации одобрил закон, согласно которому датой окончания Второй Мировой Войны теперь принято считать третье сентября, а не второе, как раньше. В эту же дату как правило вспоминают погибших в результате теракта в школе номер 1 в Беслане.