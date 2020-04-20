Суд в Пскове приостановил производство по делу журналистки Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма

Она сама написала в Facebook, что процесс возобновится после улучшения ситуации с коронавирусом.

В преддверии суда журналисты и правозащитники записали видеоролик в поддержку Прокопьевой. Они говорят, что ее дело было сфабриковано.

Напомним, Светлану Прокопьеву обвинили в оправдании терроризма за высказывания по делу о взрыве у здания ФСБ в Архангельске.