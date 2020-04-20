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12:32, 20 апреля 2020

В Сирии в воздух поднимался истребитель Су-35 из-за приближения военного самолета США к российским военным объектам

Как сообщает Министерство обороны, это произошло накануне. Американский самолет изменил курс над Средиземным морем после того, как его стал сопровождать российский истребитель.



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