Собянин: Загрузка медицинской сети в Москве из-за коронавируса идёт в плавной динамике

Это позволяет врачам работать в нормальном плановом режиме, — сказал мэр столицы. Он также отметил, что то, что «москвичи выполняют требования самоизоляции в связи с коронавирусом даст свой эффект».

Рост заболеваемости коронавирусом в Москве идет более положительными темпами, чем предполагалось, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «На той неделе мы планировали ввести 9 тысяч больничных коек для COVID. Но по той динамике тяжелых пациентов, которую видим за последние 10 дней, мы задачу себе уменьшили с 9 до 4 тысяч. Уже в выходные мы видим, можно еще ввод дополнительных больничных коек, поэтому сегодня вводим около 2 тыс. сегодня. Все остальные план этот отодвигаем дальше. Это позитивная история, говорящая, что у нас нет такой быстрой динамики нарастания тяжелых пациентов, как мы видим по диагностике», — сказал он журналистам.

По его словам, диагностика все больше выявляет «легких» бессимптомных пациентов. «Дай бог, чтобы на этой неделе такая же динамика сохранялась», — добавил Собянин.