Путин проведет по видеосвязи совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин проведет совещание с ведущими экспертами о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, на котором будет оцениваться эффективность мер по борьбе с коронавирусом, в том числе методов лечения инфекции, сообщает «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в совещании примут участие ученые-вирусологи, инфекционисты, руководители российских ведущих профильных научно-исследовательских центров.

«Главная цель — понять оценку специалистов, насколько эффективны предпринимаемые меры по борьбе с инфекцией; второе — попытаться получить их прогнозы развития ситуации, поговорить о том, насколько эффективны методы лечения новой коронавирусной инфекции и о режимах профилактики», — сообщил Песков.

Он заметил, что совещание будет большим, ожидаются выступления экспертов, а в начале заседания выступят вице-премьер Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, который возглавляет комиссию по борьбе с коронавирусом при Госсовете РФ.

Говоря о графике президента в понедельник, Песков также сообщил, что во второй половине дня у президента запланирован международный телефонный разговор.