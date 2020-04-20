Следственный комитет решил заступиться за учителей, над которыми издеваются во время онлайн-уроков

Педагоги и преподаватели, перешедшие вместе с учениками на дистанционное обучение, все чаще становятся героями видеороликов с так называемыми пранками. Неизвестные, возможно, и сами школьники подключаются к виртуальному уроку, проигрывают аудиофайлы с матом, ругаются в чате и рисуют на онлайн-доске. В нескольких случаях, занятия прерывались порнографическим видео.

Недостойное, оскорбительное поведение подростков является не только проявлением неуважения к педагогам и сверстникам, сказала сегодня представитель СК. По словам Светланы Петренко, действия таких «горе-авторов» препятствуют учебному процессу и свидетельствуют об отсутствии должного родительского контроля и неисполнении обязанностей по воспитанию своих детей.

Следственный комитет обещает вместе с профильным министерством отслеживать публикации в сети, а также их распространителей, и привлекать, в том числе к уголовной ответственности.

Онлайн-обучение продлится, по меньшей мере, до конца апреля.